Defekter Storen-Akku führte zu Brand in Oberbipp

Keystone-SDA

Ein Akku eines in einem Dachfenster installierten Storenmotors führte am 10. November zum Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberbipp. Das hat das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern herausgefunden. Beim Brand war ein Kind ums Leben gekommen.

(Keystone-SDA) Der Brand ist somit auf eine technische Ursache zurückzuführen, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Der Sachschaden belaufe sich gemäss Schätzungen auf mehrere hunderttausend Franken.

Zwei Personen hatten beim Brand verletzt in ein Spital gebracht werden müssen. Insgesamt mussten 17 Personen evakuiert werden. Das Mehrfamilienhaus wurde durch das Feuer stark beschädigt und war zunächst nicht bewohnbar.