Die SVP verteidigt in Ausserrhoden den einzigen Nationalratssitz

Keystone-SDA

Die SVP hat am Sonntag den einzigen Ausserrhoder Nationalratssitz verteidigt. Edgar Bischof setzte sich gegen seine Herausforderin Jennifer Abderhalden (FDP) durch.

(Keystone-SDA) Bischof wurde mit 8856 Stimmen gewählt. Abderhalden kam auf 8285 Stimmen, 571 weniger als Bischof. Die Wahlbeteiligung betrug 47,2 Prozent, wie der Kanton auf seiner Website bekanntgab.

Der 58-jährige Unternehmer Edgar Bischof aus Teufen war 16 Jahre lang im Kantonsrat und stand zwischen 2007 und 2015 der kantonalen SVP vor. Er präsidiert den Hauseigentümerverband Appenzell Ausserrhoden. Bischof trat bereits einmal als Nationalratskandidat an. 2015 unterlag er jedoch parteiintern David Zuberbühler, der nach zehn Jahren im Nationalrat zurücktrat.

Mit der Wahl von Bischof ist je ein Ausserrhoder Sitz in der Bundesversammlung bei der SVP und der FDP. Für Letztere sitzt seit 2015 Andrea Caroni im Ständerat.