Diebe lassen in Ermenswil SG gestohlenen Audi stehen und fliehen

Keystone-SDA

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Mindestens zwei Männer sind in der Nacht auf Dienstag in Ermenswil in eine Autogarage eingebrochen und haben einen Audi A7 gestohlen. Kurz danach liessen sie den Wagen stehen und flüchteten - bisher erfolgreich.

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(Keystone-SDA) Ein Garagist hatte den Einbruch kurz nach Mitternacht gemeldet. Er habe einen Einbruch festgestellt, mindestens zwei Täter seien soeben mit einem gestohlenen Audi A7 in Richtung Eschenbach geflüchtet, teilte er der Polizei mit. Einsatzkräfte aus den Kantonen St. Gallen, Schwyz und Zürich rückten aus.

Kurze Zeit später wurde auf einem Vorplatz im Gebiet Egg das entwendete Auto beschädigt sichergestellt. Die Täter waren da aber bereits geflüchtet.

Erste Ermittlungen zeigten, dass die Männer zuerst durch ein Fenster in einen Bürocontainer eingedrungen waren. Dort brachen sie Mobiliar auf und stahlen einen Fahrzeugschlüssel. Danach entwendeten sie den Audi, der im Freien geparkt war.

Wenig später liessen sie den Wagen aber stehen. Die Fahndung blieb bisher erfolglos. Der Schaden, der wegen des Einbruchs und am Auto entstand, wird auf über 10’000 Franken geschätzt.