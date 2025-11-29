Doku über Heidi Klum und ihre Kinder geplant

ProSiebenSat.1 plant für das Frühjahr 2026 eine neue zweiteilige Primetime-Doku mit Heidi Klum und ihren Kindern Leni und Henry. In der Doku "On & Off Catwalk – by Heidi Klum" würden die drei "vor, während und nach ihren Jobs rund um den Globus" begleitet werden, sagte ProSiebenSat.1-Manager Henrik Pabst der Deutschen Presse-Agentur. "Da gibt es sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben der Klums – mit Bildern, die man so noch nicht gesehen hat."

(Keystone-SDA) Klum, geboren in Bergisch Gladbach bei Köln, ist seit Jahren eines der prominentesten Gesichter bei ProSieben. Kürzlich war die 52-Jährige, die in Los Angeles lebt, dort mit der zweistündigen Musiksendung «HeidiFest» zu sehen, die sie aus dem Münchner Hofbräuhaus präsentierte. Zu den Gästen gehörten neben Klums Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill auch ihre vier Kinder, ihre Mutter Erna Klum sowie Freunde aus Deutschland und den USA.

In Deutschland sorgt Klum seit 2006 mit ihrer ProSieben-Castingshow «Germany’s Next Topmodel» (GNTM) immer wieder für viel Aufsehen.