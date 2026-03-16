Drei Dutzend Kunstwerke von Polo Hofer in Thun zu sehen

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Ehre, wem Ehre gebührt: Unter dem Titel "Eine nähme mer no" ist am Montag in Thun eine Ausstellung mit Bildern des 2017 verstorbenen Berner Mundartrockers Polo Hofer eröffnet worden.

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(Keystone-SDA) Die bisher letzte Ausstellung mit Werken von Polo Hofer fand 2016 noch zu seinen Lebzeiten in Bern statt. Eines der Prunkstücke in Thun ist ein Selbstporträt von 1971, das auch das Plakat und die Einladungskarten ziert, wie «Blick» online schreibt. 34 Objekte sind in der Galerie versammelt, darunter Original-Bilder, Druckgrafiken und spezielle Trouvaillen wie Plakate, die Hofer von seinen Reisen mitbrachte.

Die Werke lagerten die letzten acht Jahre in einem Lager. Jetzt hat sie Polos Witwe Alice Hofer der Thuner Galerie übergeben und sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen, sagt Galerist Markus Hodler dem «Blick». Manche der Objekte seien nicht ganz jugendfrei, was dem Zeitgeist der Entstehung der Objekte entspreche. Der grösste Teil der Exponate ist käuflich.