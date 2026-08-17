Drei Menschen per Helikopter aus Schlucht im Wallis gerettet

Keystone-SDA

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Mit einem Helikopter sind am Freitagabend drei Menschen aus der Jolischlucht bei Niedergesteln im Wallis gerettet worden. Ein Rettungsspezialist wurde dafür an einem 50 Meter langen Seil in die teilweise zwei Meter enge Schlucht hinabgelassen.

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(Keystone-SDA) Die drei Personen hatten die Schlucht nicht mehr aus eigener Kraft verlassen können. Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) alarmierte deshalb die Air Zermatt, wie das Helikopterunternehmen am Montag mitteilte. Nach einem Gewitter führte der Jolibach viel Wasser, was den Einsatz zusätzlich erschwerte.

Die Besatzung entdeckte die Blockierten nach längerer Suche unter einem Felsblock. Für die Bergung liess der Pilot einen Rettungsspezialisten der KWRO an einer 50 Meter langen sogenannten Longline zwischen den engen Felswänden hinunter.

Dabei verlor der Pilot den Sichtkontakt zum Retter. Er musste den Helikopter über der bis zu 50 Meter tiefen Schlucht präzise in Position halten und sich vollständig auf dessen Funkanweisungen verlassen.

Der Rettungsspezialist bereitete die drei Personen für den Transport vor. Anschliessend wurden diese am Seil aus der Schlucht geborgen und nach Niedergesteln geflogen. Alle drei blieben unverletzt.