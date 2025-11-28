Drei Personen nach Raubüberfällen im Kanton Solothurn festgenommen

Keystone-SDA

Nach Raubüberfällen auf einen Tankstellen-Shop in Derendingen SO und auf ein Lebensmittelgeschäft in Aeschi SO hat die Polizei drei mutmassliche Täter festgenommen. Es handelt sich um zwei Schweizer im Alter von 18 und 21 Jahren sowie um eine Schweizerin im Alter von 19 Jahren.

(Keystone-SDA) Sie stehen im dringenden Verdacht, an mindestens einem der beiden Überfälle beteiligt gewesen zu sein, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Zwei Personen dieser Gruppe befänden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Am Dienstagmittag hatte in Aeschi ein vermummter Mann die Volg-Filiale überfallen. Er habe die Angestellte bedroht und Bargeld gefordert, berichtete die Polizei. Die Angestellte habe kein Geld ausgehändigt – und der Täter habe die Filiale ohne Beute verlassen.

Bereits am Montagabend gab es in Derendingen einen Raubüberfall auf einen Tankstellen-Shop. Die Täterschaft erbeutete Bargeld.