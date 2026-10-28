Drei Schweizer Marken unter den 100 wertvollsten der Welt

Drei Schweizer Marken unter den 100 wertvollsten der Welt Keystone-SDA

Teilen

Drei Schweizer Marken schaffen es unter die 100 wertvollsten der Welt. Im diesjährigen Ranking der Markenberatungsfirma Interbrand sind die Zurich Versicherung, Nescafé und Nestlé vertreten.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Am besten schneidet die Zurich Versicherung ab, die mit einem geschätzten Markenwert von 15,0 Milliarden US-Dollar auf Platz 58 landet, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten «Best Global Brands»-Report hervorgeht. Damit ist Zurich zugleich der höchstplatzierte der vier Neuzugänge im diesjährigen Ranking.

Die beiden weiteren Schweizer Marken stammen aus dem Nestlé-Konzern. Nescafé belegt mit einem Markenwert von 12,1 Milliarden Dollar Rang 70. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert der Kaffeemarke um 6 Prozent gesunken. Die Konzernmarke Nestlé liegt mit 9,7 Milliarden Dollar auf Platz 84. Ihr Wert blieb im Jahresvergleich unverändert.

Luxusuhrenhersteller fehlen

Auffällig ist, dass kein einziger Schweizer Luxusuhrenhersteller in den Top 100 vertreten ist. Bekannte Marken wie Rolex, Omega, Tag Heuer, Patek Philippe oder Audemars Piguet haben es nicht in die Rangliste geschafft. Dies, obwohl mit Hermès, Louis Vuitton, Chanel oder Cartier mehrere internationale Luxusmarken vertreten sind.

Warum ausgerechnet die wohl bekanntesten Schweizer Exportprodukte im Ranking fehlen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Allerdings müssen für eine Aufnahme unter anderem ausreichend öffentlich zugängliche Finanzdaten vorliegen. Dies könnte insbesondere für privat geführte Uhrenmanufakturen eine Hürde darstellen.

Immerhin könnte künftig eine weitere Schweizer Marke hinzukommen. Der Sportschuhhersteller On wird von Interbrand unter den zehn sogenannten «Brands to Watch» aufgeführt. Auf dieser Beobachtungsliste stehen Marken, denen die Berater zutrauen, künftig in die Top 100 aufzusteigen.

Apple bleibt die wertvollste Marke

Insgesamt ist der Wert der 100 führenden Marken laut Interbrand um 8,1 Prozent auf den Rekordwert von rund 3,9 Billionen Dollar gestiegen. Bei 68 Marken nahm der Wert gegenüber dem Vorjahr zu.

An der Spitze bleibt Apple mit einem Markenwert von rund 515 Milliarden Dollar. Auf Platz zwei folgt Microsoft mit kanpp 444 Milliarden Dollar, gefolgt von Google mit gut 389 Milliarden Dollar.

Die weiteren Plätze unter den zehn wertvollsten Marken belegen Amazon, Samsung, Nvidia, Instagram, Coca-Cola, Toyota und YouTube.