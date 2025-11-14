Drei weitere Männer wegen Raub und Gewalt in Meilen festgenommen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat drei weitere Männer verhaftet, die in der Halloween-Nacht in Meilen unter anderem Raubstraftaten begangen haben sollen. Sie werden verdächtigt, andere Jugendgruppen angegriffen und ihnen Mobiltelefone, Bargeld und einen E-Roller geraubt zu haben.

(Keystone-SDA) Am 31. Oktober gegen 22.40 Uhr hatte eine Gruppierung von jungen Männern an der Rainstrasse in Meilen in kurzem Zeitabstand andere Jugendgruppierungen angegriffen, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Sie bedrohten sie, gingen sie tätlich an und verletzten sie teilweise. Einige Geschädigte zwangen sie, sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Danach raubten sie sie aus.

Nachdem bereits in der Tatnacht auf den 1. November ein 16-jähriger Somalier und ein 18-jähriger Italiener verhaftet worden waren, ermittelte die Kantonspolizei Zürich nun drei weitere Tatverdächtige und nahm sie fest. Bei ihnen handelt es sich um 16- bis 18-jährige Schweizer.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte dem 16-jährigen Somalier die Beteiligung an einer weiter zurückliegenden Straftat nachgewiesen werden.

Die beiden erwachsenen Tatverdächtigen wurden vom Zwangsmassnahmengericht in Untersuchungshaft versetzt, die drei jugendlichen Täter der Jugendanwaltschaft zugeführt.