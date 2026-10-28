The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Mit der Schweiz verbunden
Podcast

Drogendealer springt in Pfeffikon auf der Flucht aus dem Fenster

Keystone-SDA

Ein mutmasslicher Drogendealer ist am 21. Oktober in Pfeffikon LU vor der Polizei geflohen und dabei aus einem Fenster gesprungen. Er verletzte sich beim Sturz und wurde von einem Helikopter ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch überwachte die Luzerner Polizei in Pfeffikon ein Haus. Als sie das Zimmer eines 35-jährigen Albaners kontrollieren wollte, ergriff dieser die Flucht und sprang aus dreieinhalb Meter Höhe aus dem Fenster.

Der Mann habe sich beim Aufprall auf dem Boden verletzt, teilte die Polizei mit. Er habe dennoch seine Flucht fortgesetzt, habe aber nach kurzer Zeit festgenommen werden können.

Der Verletzte wurde zunächst vom Rettungsdienst betreut und dann von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die Polizei fand nach eigenen Angaben in der Wohnung mehrere hundert Gramm Heroin und Kokain, mehrere tausend Franken Bargeld, einen gefälschten Ausweis und eine Faustfeuerwaffe.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Swissinfo bei Google bevorzugen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft