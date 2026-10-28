Drogendealer springt in Pfeffikon auf der Flucht aus dem Fenster

Keystone-SDA

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Ein mutmasslicher Drogendealer ist am 21. Oktober in Pfeffikon LU vor der Polizei geflohen und dabei aus einem Fenster gesprungen. Er verletzte sich beim Sturz und wurde von einem Helikopter ins Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch überwachte die Luzerner Polizei in Pfeffikon ein Haus. Als sie das Zimmer eines 35-jährigen Albaners kontrollieren wollte, ergriff dieser die Flucht und sprang aus dreieinhalb Meter Höhe aus dem Fenster.

Der Mann habe sich beim Aufprall auf dem Boden verletzt, teilte die Polizei mit. Er habe dennoch seine Flucht fortgesetzt, habe aber nach kurzer Zeit festgenommen werden können.

Der Verletzte wurde zunächst vom Rettungsdienst betreut und dann von einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die Polizei fand nach eigenen Angaben in der Wohnung mehrere hundert Gramm Heroin und Kokain, mehrere tausend Franken Bargeld, einen gefälschten Ausweis und eine Faustfeuerwaffe.