Druckgrafiken von Dürer bis Dieter Roth im Kunsthaus Zürich

Keystone-SDA

Von Albrecht Dürer und Rembrandt über Goya und Munch bis hin zu Käthe Kollwitz und Dieter Roth: Das Kunsthaus Zürich öffnet für eine Kabinettausstellung ab Freitag seine Schatzkammer der Grafischen Sammlung.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Rund 80 Werke auf Papier sind in der Ausstellung «Druck gemacht! Meisterwerke auf Papier von Albrecht Dürer bis Dieter Roth» zu sehen. Die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler liest sich beinahe wie ein Who is who aus vier Jahrhunderten Kunstgeschichte: Es beginnt mit dem 1504 entstandenen filigranen Kupferstich «Adam und Eva» von Altmeister Albrecht Dürer und führt bis zu farbigen Siebdruckarbeiten von Dieter Roth aus dem Jahr 1970.

Mit dieser Ausstellung zum 110. Jahrestag der Gründung der Grafischen Sammlung will das Kunsthaus den grossen Facettenreichtum der Druckgrafik aufzeigen: Das reicht von Radierungen über Holzschnitte bis zu Experimenten mit unterschiedlichen Techniken aus der Moderne. Die Ausstellung ist denn auch nicht chronologisch aufgebaut, sondern wurde nach den Drucktechniken gruppiert.

Zudem will das Kunsthaus nach eigenen Angaben aufzeigen, dass Druckgrafik nicht nur ein Mittel zur Vervielfältigung von Bildideen, sondern ein «genuines künstlerisches Ausdrucksmittel» ist. Zu sehen seien Werke, die Motiv und technische Meisterschaft in den Fokus rücken.

Die Ausstellung «Druck gemacht!» im Kabinett des Kunsthauses Zürich ist bis 25. Januar 2026 zu sehen.