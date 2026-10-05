E-Bike-Fahrer verletzt sich bei einem Unfall in Gossau SG schwer

Keystone-SDA

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Ein 58-jähriger E-Bike-Fahrer hat am Sonntagnachmittag in Gossau SG bei einem Zusammenstoss mit einem Motorrad schwere Verletzungen erlitten. Der 65-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

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(Keystone-SDA) Der E-Bike-Fahrer war kurz vor 15.45 Uhr auf dem Radweg von Niederbüren in Richtung Gossau unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte. Nach der Autobahnunterführung beabsichtigte er, die Wilerstrasse zu überqueren, um in einen Feldweg einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoss mit dem in gleicher Richtung auf der Wilerstrasse fahrenden Motorradfahrer. Der Rettungsdienst brachte beide Männer ins Spital.