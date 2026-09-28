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E-Trottinett-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Bolligen schwer

Keystone-SDA

Ein E-Trottinett-Fahrer hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Selbstunfall in Bolligen schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte, war der Mann in Richtung Habstetten unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen stürzte. Für die Unfallarbeiten musste der betroffene Abschnitt der Strasse «Im Gässlisacher» für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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