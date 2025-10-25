Ein Schwerverletzter nach heftiger Kollision in Stein AG

Keystone-SDA

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am frühen Samstagmorgen einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte in Stein AG gefordert. Der Schwerverletzte war nach ersten Erkenntnissen nicht angegurtet, wie die Aargauer Polizei am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die schweren Verletzungen erlitt der 21-jähriger Autofahrer, der auf der Hauptstrasse unterwegs war und dem ein aus der Münchwilerstrasse kommendes Auto gegen 2.15 Uhr die Vorfahrt nicht gewährte, wie die Polizei schreibt.

Es sei zu einem heftigen Zusammenstoss gekommen, wobei das Auto des 21-Jährigen von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Gebäude gekracht sei.

Dem Fahrer, der den Vortritt missachtet hatte, einem 18-jährigen Neulenker, wurde der Führerausweis zur Probe vorläufig abgenommen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der 21-Jährige wurde von der Ambulanz ins Universitätsspital Basel eingeliefert und auch die beiden leichtverletzten Insassen des unfallverursachenden Autos wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie es weiter heisst. An den beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden.