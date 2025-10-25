Eine Person bei Auffahrkollision auf A1 bei Kestenholz SO verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Auffahrkollision dreier Fahrzeuge auf der A1 bei Kestenholz SO ist am Freitag eine Person leicht verletzt worden. Die verletzte Person wurde in ein Spital gebracht, wie die Solothurner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Eine weitere Person wurde mit der Ambulanz zur Kontrolle ebenfalls in ein Spital gebracht. Die Auffahrkollision ereignete sich laut der Polizei um circa 15.35 Uhr.

Aufgrund des Unfalls kam es während rund 45 Minuten zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen auf der A1 Richtung Bern, wie es weiter heisst. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Solothurn untersucht.