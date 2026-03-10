The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Schweizer Demokratie
Schweizer:innen im Ausland
Schweiz verbunden
Eine Person verletzt sich bei Vollbrand in Luzerner Wohnung

Keystone-SDA

Eine Frau hat beim Vollbrand einer Wohnung an der Rotseehöhe in Luzern am frühen Dienstagmorgen Verletzungen erlitten. Von der Evakuierung durch die Feuerwehr waren 16 Personen betroffen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bewohnenden bis zum dritten Obergeschoss konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Spital.

Der Brand wurde um kurz vor 5.30 Uhr der Luzerner Polizei gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer aus der Wohnung bereits auf den Zwischenboden des Dachstocks übergegriffen. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.

Wegen des Brandes wurde der Verkehr auf der Maihofstrasse während rund zwei Stunden einspurig geführt. Es kam daher zu Verkehrsbehinderungen, schrieb die Polizei weiter.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

