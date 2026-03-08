Ergebnisse aus dem Kanton Basel-Landschaft
Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Basel-Landschaft (BL)
(Keystone-SDA) Initiative Tempo 30 auf Hauptstrassen: NEIN
Ja-Anteil: 38,46 Prozent (36’734 Stimmen) Nein-Anteil: 61,54 Prozent (58’766 Stimmen) Stimmbeteiligung: 51,23 Prozent Gegenvorschlag Tempo 30 auf Hauptstrassen: NEIN
Ja-Anteil: 44,85 Prozent (41’263 Stimmen) Nein-Anteil: 55,15 Prozent (50’743 Stimmen) Stimmbeteiligung: 51,23 Prozent Stichfrage Tempo 30 auf Hauptstrassen: GEGENVORSCHLAG
Initiative: 42,64 Prozent (37’957 Stimmen) Gegenvorschlag: 57,36 Prozent (51’061 Stimmen) Stimmbeteiligung: 51,23 Prozent Initiative Prämienabzug für alle: NEIN
Ja-Anteil: 47,13 Prozent (44’663 Stimmen) Nein-Anteil: 52,87 Prozent (50’099 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,97 Prozent Gegenvorschlag Prämienabzug für alle: NEIN
Ja-Anteil: 40,07 Prozent (36’738 Stimmen) Nein-Anteil: 59,93 Prozent (54’952 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,97 Prozent Stichfrage Prämienabzug für alle: GEGENVORSCHLAG
Initiative: 45,02 Prozent (40’074 Stimmen) Gegenvorschlag: 54,98 Prozent (48’939 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,97 Prozent Solar-Initiative: NEIN
Ja-Anteil: 32,43 Prozent (30’364 Stimmen) Nein-Anteil: 67,57 Prozent (63’267 Stimmen) Stimmbeteiligung: 50,43 Prozent Transparenz- und Mitwirkungsinitiative: NEIN
Ja-Anteil: 27,31 Prozent (23’942 Stimmen) Nein-Anteil: 72,69 Prozent (63’725 Stimmen) Stimmbeteiligung: 49,56 Prozent Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft: JA