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Ergebnisse aus dem Kanton Basel-Landschaft

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Basel-Landschaft (BL)

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gesetzesinitiative «Fairer Kompromiss bei der Mehrwertabgabe»: NEIN

Ja-Anteil: 31,75 Prozent (21’420 Stimmen) Nein-Anteil: 68,25 Prozent (46’048 Stimmen) Stimmbeteiligung: 37,86 Prozent Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative «Fairer Kompromiss bei der Mehrwertabgabe»: NEIN

Ja-Anteil: 43,87 Prozent (29’235 Stimmen) Nein-Anteil: 56,13 Prozent (37’399 Stimmen) Stimmbeteiligung: 37,86 Prozent Stichfrage zur Gesetzesinitiative «Fairer Kompromiss bei der Mehrwertabgabe»: GEGENVORSCHLAG

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