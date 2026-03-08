The Swiss voice in the world since 1935
Ergebnisse aus dem Kanton Freiburg

Die detaillierten Ergebnisse der eidgenössischen Abstimmungen aus dem Kanton Freiburg (FR)

(Keystone-SDA) Bargeld-Initiative: JA

Ja-Anteil: 52,94 Prozent (62’260 Stimmen) Nein-Anteil: 47,06 Prozent (55’347 Stimmen) Stimmbeteiligung: 55,35 Prozent Gegenentwurf Bargeld: JA

Ja-Anteil: 67,36 Prozent (77’001 Stimmen) Nein-Anteil: 32,64 Prozent (37’306 Stimmen) Stimmbeteiligung: 55,35 Prozent Stichentscheid Bargeld: GEGENVORSCHLAG

Initiative: 44,69 Prozent (50’451 Stimmen) Gegenvorschlag: 55,31 Prozent (62’448 Stimmen) Stimmbeteiligung: 55,35 Prozent SRG-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 36,51 Prozent (44’464 Stimmen) Nein-Anteil: 63,49 Prozent (77’323 Stimmen) Stimmbeteiligung: 56,00 Prozent Klimafonds-Initiative: NEIN

Ja-Anteil: 29,27 Prozent (35’045 Stimmen) Nein-Anteil: 70,73 Prozent (84’689 Stimmen) Stimmbeteiligung: 55,79 Prozent Individualbesteuerung: JA

Ja-Anteil: 56,80 Prozent (67’656 Stimmen) Nein-Anteil: 43,20 Prozent (51’448 Stimmen) Stimmbeteiligung: 55,81 Prozent Zwischenstand aller Vorlagen:

