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Ergebnisse aus dem Kanton Luzern

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Luzern (LU)

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Volksinitiative «Gegen Fan-Gewalt»: JA

Ja-Anteil: 52,82 Prozent (70’114 Stimmen) Nein-Anteil: 47,18 Prozent (62’627 Stimmen) Stimmbeteiligung: 48,73 Prozent Gegenentwurf zur Volksinitiative «Gegen Fan-Gewalt»: JA

Ja-Anteil: 74,76 Prozent (94’407 Stimmen) Nein-Anteil: 25,24 Prozent (31’873 Stimmen) Stimmbeteiligung: 48,73 Prozent Stichfrage zur Volksinitiative «Gegen Fan-Gewalt»: GEGENVORSCHLAG

Initiative: 41,16 Prozent (51’485 Stimmen) Gegenvorschlag: 58,84 Prozent (73’592 Stimmen) Stimmbeteiligung: 48,73 Prozent Erweiterte Ladenöffnungszeiten für Selbstbedienungsgeschäfte: JA

Ja-Anteil: 55,18 Prozent (74’047 Stimmen) Nein-Anteil: 44,82 Prozent (60’143 Stimmen) Stimmbeteiligung: 48,89 Prozent Weiterentwicklung Standortförderung: JA

Ja-Anteil: 65,06 Prozent (83’398 Stimmen) Nein-Anteil: 34,94 Prozent (44’789 Stimmen) Stimmbeteiligung: 48,34 Prozent Erweiterung und Umnutzung Kantonsschule Reussbühl: JA

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