Ergebnisse aus dem Kanton Solothurn

Die detaillierten Ergebnisse der kantonalen Abstimmungen aus dem Kanton Solothurn (SO)

(Keystone-SDA) Neubau «KAPO-Stützpunkt» in Oensingen; Bewilligung eines Verpflichtungskredites: JA

Ja-Anteil: 60,97 Prozent (56’715 Stimmen) Nein-Anteil: 39,03 Prozent (36’300 Stimmen) Stimmbeteiligung: 51,45 Prozent Finanzierung der erlassenen Mindestbeiträge an die AHV durch die Einwohnergemeinden: NEIN

Ja-Anteil: 35,91 Prozent (32’306 Stimmen) Nein-Anteil: 64,09 Prozent (57’669 Stimmen) Stimmbeteiligung: 51,20 Prozent Weiterverrechnung der Verwaltungskosten für die Durchführung der Alimentenhilfe an die Einwohnergemeinden: NEIN

Ja-Anteil: 34,09 Prozent (30’541 Stimmen) Nein-Anteil: 65,91 Prozent (59’048 Stimmen) Stimmbeteiligung: 51,15 Prozent Anhebung der Familienzulagen: JA

