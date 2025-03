Ermittlungen gegen Schottlands Ex-Regierungschefin beendet

Gegen die frühere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon wird nicht mehr im Zusammenhang mit Unregelmässigkeiten bei den Finanzen ihrer Partei SNP ermittelt. Zu einer Anklage kam es nicht, wie die Polizei in Schottland mitteilte. Ihr Ex-Partner, der frühere SNP-Schatzmeister Peter Murrell, wurde hingegen wegen Veruntreuung angeklagt. Er erschien am Donnerstag vor Gericht, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

(Keystone-SDA) Sturgeon war von 2014 bis 2023 Regierungschefin in Schottland und Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei SNP. Sie galt als treibende Kraft hinter der Unabhängigkeitsbewegung in dem Landesteil. Nach ihrem Rücktritt wegen parteiinterner Differenzen war sie vorübergehend festgenommen, aber gleich wieder auf freien Fuss gesetzt worden. Die Ermittlungen dauerten rund anderthalb Jahre an.

«Ich kann nur sagen, dass ich nichts falsch gemacht habe, und ich glaube nicht, dass es auch nur den geringsten Beweis dafür gab, dass ich etwas falsch gemacht habe», sagte Sturgeon zu Reportern.