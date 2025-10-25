Erneuerte Strasse durch die Lammschlucht eröffnet

Keystone-SDA

Der erste Abschnitt der ausgebauten Strasse durch die Lammschlucht im Entlebuch ist am Samstagvormittag offiziell eröffnet worden. Dank der breiteren und weniger kurvigen Strasse ist die Fahrt von Schüpfheim nach Flühli und Sörenberg sicherer und komfortabler geworden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die über hundert Jahre alte Strasse durch die Lammschlucht ist schmal und kurvig. Immer wieder kam es zu Steinschlägen. Der Kanton Luzern entschied deswegen, die Strasse zwischen Chlusboden und Hinterlamm in drei Etappen auszubauen.

2021 hiessen die Stimmberechtigten des Kantons Luzern einen Kredit von 26,1 Millionen Franken für die erste Etappe gut. Diese erstreckt sich vom Chlusboden bis Under Lammberg und wurde am Samstag eröffnet.

Kernstück der ersten Etappe war die Beseitigung des engen Abschnitts mit dem Chlusstaldentunnel und der Chlusbodenbrücke. Neu führt die Strasse dort seit bald einem Jahr auf einem direkteren Weg über eine neue Brücke über die Waldemme. Die alte, 1914 erbaute Steinbogenbrücke wurde im Februar 2025 gesprengt.

Der zweite Sanierungsabschnitt kostet 37,9 Millionen Franken und führt vom Under Lammberg bis Under Tendli. Heissen die Stimmberechtigten diesen Kredit gut, fahren dort in einem Jahr die Baumaschinen auf. Dieser Abschnitt ist wegen der engen Abfolge von Kurven unübersichtlich. Zum Projekt gehören unter anderem der Bau von zwei Lehnenbrücken.

Die Erneuerung des dritten Abschnitts von Under Tendli bis Hinder Lamm soll rund 13 Millionen Franken kosten.