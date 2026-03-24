Erneuerung des «Mythenforums» soll 20 Millionen Franken kosten

Keystone-SDA

Die Sanierung und Erweiterung des Veranstaltungshauses "Mythenforum" in Schwyz soll rund 20 Millionen Franken kosten. Das am Dienstagabend der Bevölkerung vorgestellte Siegerprojekt sieht eine Verschiebung des Restaurants auf das Dach vor.

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(Keystone-SDA) Es soll ein direkter Zugang zu einer Terrasse mit Blick auf die Mythen entstehen, wie es in einer Mitteilung der Inhaberin, der Casino Schwyz AG, hiess. So würden der Veranstaltungsbetrieb und die Gastronomie klar räumlich getrennt. Zudem sollen zusätzliche Räume entstehen, insbesondere für Seminare. Durch die Sanierung und Erweiterung sollen sich auch die betrieblichen Abläufe verbessern.

Das Siegerprojekt wurde aus 18 Bewerbungen auserkoren. Die Ausschreibung verlief nach dem öffentlichen Beschaffungsrecht, da die Gemeinde Schwyz mit einem Anteil von 95,7 Prozent Hauptaktionärin der Casino Schwyz AG ist.

Übergangslösungen in Aussicht

Als nächste Schritte müssen politische Entscheide für den Planungs- und Baukredit getroffen werden. Während der dereinstigen Umbauphase sei es gemäss Mitteilung das Ziel des Betriebs, die Mitarbeitenden «möglichst zu behalten». Derzeit würden verschiedene Lösungen für den Restaurantbetrieb geprüft. Darunter etwa ein Alternativstandort oder eine mobile Lösung.

Vereine und Veranstalter, die das Mythenforum nutzen, sollen ebenfalls ausweichen können. Das Mythenforum wolle während der Bauzeit «eine koordinierende Rolle» übernehmen und Veranstalter unterstützen.

Die vorgesehenen Massnahmen seien angezeigt, weil Gebäude und Infrastruktur in die Jahre gekommen seien, hiess es in der Mitteilung. Die technischen Anlagen erreichten das Ende ihrer Lebensdauer. Die Anforderungen an Veranstaltungen und Gastronomie seien deutlich gestiegen. Eine, im Vergleich nur wenig günstigere, reine Sanierung der bestehenden Räume würde sich nicht lohnen.

Das Mythenforum wurde 1997 eröffnet. Derzeit finden im Haus rund 350 Veranstaltungen pro Jahr statt, darunter Konzerte, Comedy-Abende oder ein Flohmarkt.