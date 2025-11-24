Erster Ticketverkauf für 70. Eurovision Song Contest ab 13. Januar

Keystone-SDA

Die erste Tranche an Tickets für die neun Song-Contest-Shows in der Wiener Stadthalle 2026 wird am 13. Januar freigeschaltet. Dies gab das österreichische Fernsehen als Veranstalter am Montag bekannt. Gleichzeitig wurde die dafür notwendige Vorregistrierung geöffnet.

(Keystone-SDA) Um einen Kartenverkauf ohne Wiederverkäufer oder Bots zu ermöglichen, müssen sich Interessierte nun bis spätestens 18. Dezember registrieren lassen.

Die erste Ticketwelle rollt dann am 13. Januar an – einen Tag nach der Halbfinalauslosung, nach der ESC-Fans wissen, in welchem Halbfinale am 12. respektive 14. Mai ihr Favoritenland startet. Pro Registrierung können maximal vier Tickets gekauft werden – nach dem Prinzip «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst».

Preise zwischen 15 und 360 Euro

Allerdings werden nicht nur die Karten für die beiden Halbfinals respektive das Finale aufgelegt, sondern jeweils mit der «Evening-Preview-Show» gleichsam eine Generalprobe und mit der «Afternoon-Preview-Show» ein Angebot an Frühschläfer.

Entsprechend gross ist auch die Spannbreite der Ticketpreise. So startet die günstigste Karte für die Nachmittagsshows bei 15 Euro, während das teuerste Finalticket für den Golden Circle vor der Bühne auf 360 Euro kommt.

www.eurovision.com bzw. www.oeticket.com