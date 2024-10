ESC-Organisatoren rufen Basler Kulturschaffende zum Mitmachen auf

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel soll nicht nur eine TV-Show sein. An einem Informationsanlass für die Basler Kulturszene haben die Verantwortlichen am Montagabend die Anwesenden aufgerufen, etwas zum «grossen Stadtfest» beizutragen.

Zurückhaltung ist beim ESC 2025 in Basel nicht angesagt. Die Verantwortlichen des Kantons Basel-Stadt und der SRG rechnen mit einer rauschenden Stadtfest. Stattfinden soll es rund um die in ganz Europa oder der Welt ausgestrahlten Hauptevents Mitte Mai in der St. Jakobshalle, mit den öffentlichen Proben, den Halbfinalen und natürlich dem Finale am 17 Mai.

Ab dem 10. Mai werden neben den bis zu 15’000 akkreditierten Beteiligten Hunderttausende Fans erwartet, sagten die Executive Producer der SRG, Reto Peritz und Moritz Stalder von der SRG. Diese sollten auf eine Stadt treffen, in welcher der ESC wirklich gelebt werde. Und in diesem Punkt habe Basel die nationale Konkurrenz für die Austragung des weltweit grössten Anlasses ausgestochen.

Basel will die Achse vom Badischen bis zum Bahnhof SBB zum ESC-Boulevard gestalten – mit dem Rheinbord, der Messehalle 1, dem Barfüsserplatz mit grossen bis zur Steinenvorstadt mit kleinen Bühnen als Hotspots, sagten die Basler Eventverantwortlichen Beat Läuchli (Gesamtprojektleitung) und Lorenz Schibler (verantwortlich für das ESC-Village auf dem Basler Messezentrum).

Events mit lokalen Acts gesucht

Für diese Areale und Showbühnen werden nun Events gesucht, was als Aufruf an die rund 80 anwesenden Kulturveranstaltenden am Infoanlass ging – seien es professionelle Auftritte lokaler und regionaler Acts auf Showbühnen oder von Strassenmusikerinnen und Strassenmusikern von überall auf der Welt.

Das Programm der grossen Pre-Show der Public View-Arena Plus im Fussballstadion St Jakobs-Park bleibt in der Händen der SRG, das Programm im ESC Club in der Eventhalle der Messe wird von den Fanclubs gestaltet.

Zum genauen Programm äusserten sich die Verantwortlichen noch zurückhaltend. Nur dass für die Eröffnungsfeier bei der Messe Basel vom 11. Mai der grösste türkisfarbene Teppich der ESC-Geschichte ausgerollt werden solle und dass lokale Veranstalter ausnahmsweise für ESC-spezifische Beiträge mehr als einmal pro Jahr Swisslos-Fonds-Gelder beantragen könnten, teilten sie mit.

Der Kanton Basel-Stadt hat für die Austragung des ESC einen Betrag von 37 Millionen Franken gesprochen. Gegen diesen Kredit sammelt die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) Unterschriften für ein Referendum, das gemäss Parteiangaben am Samstag eingereicht werden soll.