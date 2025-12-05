Ex-Nati-Goalie Zuberbühler ist als Samichlaus unterwegs

Keystone-SDA

Nati-Goalie-Legende Pascal Zuberbühler ist derzeit für die Kinderspitex als Samichlaus unterwegs. Mit dem Schmutzli Karin und Esel Sissi besucht er Familien, die zu Hause ein schwer krankes oder behindertes Kind pflegen.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Für die Eltern ist das eine 24-Stunden-Aufgabe», sagte der 54-Jährige der neuesten Ausgabe der «Schweizer Illustrierten». Das Schicksal dieser Familien berühre ihn sehr. Darum engagiert sich der Fifa Senior Football Experte als Botschafter der Kinderspitex und verteilt in der Vorweihnachtszeit betroffenen Familien Geschenke.

Mit einem Kissen trimme «Zubi» seinen athletischen Körper ins rundliche Format des Samichlauses, berichtet die Zeitschrift. Einen Schnauz hat Zuberbühler bereits, der weisse Bart hingegen ist Fake. In seiner Rolle als Chlaus mache er auch Spässe und blühe ganz und gar auf.