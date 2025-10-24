Fünf Verletzte nach Unfall mit ätzender Flüssigkeit in Pratteln BL

Keystone-SDA

Fünf Mitarbeitende eines Logistikunternehmens sind am Donnerstag bei einem Unfall mit einer ätzenden Flüssigkeit in Pratteln BL verletzt worden. Zwei von ihnen mussten ins Spital, die anderen wurden vor Ort versorgt, wie die Baselbieter Polizei in einer Medienmitteilung vom Freitag schreibt.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen gegen 14 Uhr an der Lohagstrasse, wie es heisst. Beim Entladen eines Lastwagenanhängers sei ein Kunststoffgebinde beschädigt worden, wobei die ätzende Substanz im Anhänger ausgelaufen sei und sich auf dem Boden bei der Laderampe verteilt habe.

Die Feuerwehr konnte den Stoff binden und anschliessend fachgerecht entsorgen, wie die Polizei weiter schreibt. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung und die Umwelt bestanden.