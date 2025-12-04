Fünfte Staffel von «Stranger Things»: Parallelen zu Harry Potter

Keystone-SDA

Von der fünften Staffel der Serie "Stranger Things" sind die ersten vier Episoden auf Netflix verfügbar. Die Ähnlichkeiten mit der Harry-Potter-Saga, besonders die Verbindung zwischen dem Protagonisten und dem Bösen, werden immer deutlicher.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die fünfte Staffel der Serie der Brüdern Matt und Ross Duffer rückt die Figur des Will Byers wieder in den Mittelpunkt. Er war in der ersten Staffel (2016) vom Monster Vecna entführt worden und in die Unterwelt, eine parallel zur menschlichen Welt existierende Dimension, gebracht worden.

Will entwickelt dort, ohne es zu wissen, eine Verbindung zu seinem Gegenspieler, die stark an die Beziehung zwischen Harry Potter und Voldemort in J.K. Rowlings Saga erinnert: Auch Harry ist sich seiner Beziehung zu «You Know Who» zunächst nicht bewusst, wird es aber im Laufe der Saga.

Während sich für Will die Nähe zu Vecna durch einen Schmerz in seinem Nacken manifestiert, ist es für Harry die Narbe auf seiner Stirn in Form eines Blitzes, die brennt, wenn Voldemort in der Nähe ist.

Visionen des Antagonisten

Die Beziehung zwischen Protagonist und Antagonist entsteht hauptsächlich durch Visionen: Will sieht durch die Augen der Demogorgons, Kreaturen der Unterwelt, die von Vecna kontrolliert werden, während Vecna selbst die Verbindung ausnutzt. Das ist eine offensichtliche Parallele zu Harry Potter, der Voldemorts Handlungen wahrnimmt, weil ein Fragment der Seele des dunklen Zauberers in ihm vorhanden ist.

In der vierten Episode der fünften Staffel von «Stranger Things» mit dem Titel «Der Zauberer» wird der Bezug überdeutlich: Will lernt, seine Verbindung zu Vecna zu seinem Vorteil zu nutzen, ähnlich wie Harry Potter im weiteren Verlauf seiner Geschichte.

Die fünfte Staffel von «Stranger Things» ist am 27. November auf Netflix gestartet, mit den ersten vier Episoden; fünf bis sieben folgen am 26. Dezember und das Finale ist für den 1. Januar vorgesehen. Die fünfte Staffel soll laut den bisherigen Ankündigungen die letzte sein.