The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Fahrzeugbrand verursacht in Wollerau SZ grossen Sachschaden

Keystone-SDA

In Wollerau SZ hat am Sonntag ein Fahrzeugbrand grossen Sachschaden verursacht. Personen wurden nicht verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Brandmeldung bei einem Parkplatz an der Sihleggstrasse ging um 16.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntagabend mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Personenwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Wollerau konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen, doch das Auto brannte vollständig aus, wie es weiter hiess.

Durch die starke Hitzeentwicklung seien weitere in unmittelbarer Nähe parkierte Autos leicht beschädigt worden. Die Brandursache sei derzeit noch unklar und werde durch die Kantonspolizei Schwyz abgeklärt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft