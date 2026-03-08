Fahrzeugbrand verursacht in Wollerau SZ grossen Sachschaden

Keystone-SDA

In Wollerau SZ hat am Sonntag ein Fahrzeugbrand grossen Sachschaden verursacht. Personen wurden nicht verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Brandmeldung bei einem Parkplatz an der Sihleggstrasse ging um 16.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Schwyz am Sonntagabend mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Personenwagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Wollerau konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen, doch das Auto brannte vollständig aus, wie es weiter hiess.

Durch die starke Hitzeentwicklung seien weitere in unmittelbarer Nähe parkierte Autos leicht beschädigt worden. Die Brandursache sei derzeit noch unklar und werde durch die Kantonspolizei Schwyz abgeklärt.