FBI ermittelt wegen Drohnensichtungen in den USA

Sichtungen etlicher Drohnen geben den Bewohnern und Behörden des US-Bundesstaates New Jersey Rätsel auf. Seit Wochen werden dort und in angrenzenden Regionen nachts Dutzende unbemannte Fluggeräte beobachtet – einige davon sogar im Luftraum über Militärbasen. "Sobald man sie zu Gesicht bekommt, werden sie dunkel", sagte der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, dem Sender NBC News. "Wir nehmen die Situation extrem ernst."