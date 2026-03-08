FDP Eschenbach verteidigt Sitz im Gemeinderat

FDP-Kandidat David Niederberger zieht in den Gemeinderat von Eschenbach LU ein. Das Stimmvolk wählte ihn am Sonntag mit grosser Mehrheit als Nachfolger seines Parteikollegen Benno Fleischli.

(Keystone-SDA) Niederberger setzte sich mit 80,8 Prozent der Stimmen gegen den SVP-Kandidaten Ramon Lustrati durch, der 18 Prozent der Stimmen holte, wie die Gemeindekanzlei mitteilte. Der 45-jährige Holzbautechniker und Familienvater präsidiert aktuell die Ortsplanungskommission.

Insgesamt holte Niederberger 1105 Stimmen. Das absolute Mehr von 684 Stimmen übertraf er somit deutlich. Sein Konkurrent Lustrati wurde 246 mal gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,4 Prozent.

Damit bleibt der fünfköpfige Eschenbacher Gemeinderat parteipolitisch unverändert. Weiterhin hält die FDP zwei Sitze, die Mitte deren drei.

Niederberger tritt sein Amt am 1. April an. Sein Vorgänger Fleischli war zehn Jahre in der Exekutive und leitete das Ressort Bau, Umwelt und Sicherheit. Die Ressorts verteilt der Gemeinderat an seiner Sitzung im April.