FDP holt in Obwalden Regierungssitz zurück

Keystone-SDA

Die FDP kehrt in Obwalden nach vier Jahren wieder in die Regierung zurück. Der Freisinnige Marius Küchler holte den frei gewordenen Sitz der SVP, die somit nicht mehr in der Regierung vertreten ist.

(Keystone-SDA) Alle sechs Kandidierenden erreichten bei den Gesamterneuerungswahlen das absolute Mehr von 7902 Stimmen, wie Landschreiberin Nicole Frunz am Sonntag im Rathaus in Sarnen bekannt gab. Franziska Kathriner, die für die SVP den frei gewordenen Sitz von Daniel Wyler verteidigen sollte, schied aber als Überzählige aus.

Der Sitz der SVP geht damit an die FDP über, welche die letzten vier Jahre nicht im Regierungsrat vertreten war. Der Freisinnige Marius Küchler machte mit 8413 Stimmen 127 Stimmen mehr als Kathriner.

Die vier Bisherigen – Cornelia Kaufmann (Mitte), Christoph Amstad (Mitte), Josef Hess (parteilos) und Christian Schäli (CSP) – machten alle mehr als 10’000 Stimmen.