Felssturz an beliebtem Aussichtspunkt an der Solothurner Wandflue

Keystone-SDA

An der Wandflue bei Grenchen ist am Mittwoch bei schönem Wetter ein grosses Felspaket abgestürzt. Da weitere Abbrüche drohen, ist ein Wanderweg vorsorglich gesperrt worden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Betroffen war ein viel genutzter Aussichtspunkt bei einer Trockensteinmauer, nahe einer Feuerstelle und Informationstafeln, wie die Solothurner Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Das Felspaket sei in Richtung Bettlachberg gestürzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien keine Schäden an Personen oder Infrastruktur entstanden. Die herabgestürzten Felsmassen dürften «mit grosser Wahrscheinlichkeit den darunterliegenden Wanderweg nicht erreicht» haben.

Bei einer Begehung am Donnerstag stellten Fachleute gemäss der Mitteilung jedoch fest, dass an derselben Stelle weitere Felspartien bereits gelockert sind. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass zusätzliche Felsen abbrechen und abstürzen könnten.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Wanderweg zwischen dem Oberen Brüggli und dem Bettlachberg bis auf Weiteres gesperrt. Zudem wird die Abbruchstelle auf dem Obergrenchenberg provisorisch abgesichert. Eine definitive Sicherung ist derzeit wegen des gefrorenen Bodens nicht möglich.

Die Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, die Absperrungen strikt zu beachten, Gefahrenzonen nicht zu betreten und das Gebiet weiträumig zu meiden. In den kommenden Wochen sollen Spezialisten die Gefährdungslage weiter untersuchen. Diese Abklärungen hängen von den Witterungsbedingungen und der Schneelage ab.