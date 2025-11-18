Felssturz verschüttet Strasse zwischen Mosnang SG und Dreien SG

Keystone-SDA

Ein Felssturz hat am Dienstagmorgen die Hauptstrasse zwischen Mosnang und Dreien verschüttet. Die Strasse zwischen Mosnang und Mühlrüti blieb in beide Richtungen gesperrt.

(Keystone-SDA) Es seien Schäden an einer Mauer und an einer Leitplanke entstanden, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mit. Die Notrufzentrale habe kurz nach 7.15 Uhr eine Meldung erhalten. Das Strassenkreisinspektorat Wattwil bot zur Beurteilung der Situation einen Geologen auf.