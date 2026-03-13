Feuerwehr sperrt Schiffsverkehr auf dem Seerhein bei Konstanz D

Im Hafen von Konstanz sind am Donnerstagvormittag mehrere Liter Öl aus einem Schiff ausgelaufen. Daraufhin wurden Ölsperren errichtet. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Kreuzlingen.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr Konstanz löschte ihren eigenen Brand, wie «Thurgauer Zeitung» online schrieb: Das Öl entwich ausgerechnet aus einem Löschboot der Feuerwehr Konstanz.

Nach einer Übungsfahrt seien fünf bis zehn Liter Hydrauliköl ausgelaufen, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr Konstanz gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Umgehend seien Ölsperren eingerichtet worden. Deshalb wurde der Seerhein zwischen dem Bodensee und dem Untersee zwischenzeitlich für den Schiffsverkehr gesperrt.

Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Kreuzlingen, wie der Kommandant auf Anfrage erklärte. Sie errichtete bei Gottlieben TG eine letzte Sperre, um zu verhindern, dass Öl in den Untersee fliesst.

Das Öl sei mithilfe von Ölvlies sowie verschiedenen Abscheidesystemen aufgenommen worden, schrieb die Feuerwehr Konstanz in einer Mitteilung. Wichtige Informationen zur Ausbreitung der Verschmutzung hätten Drohnen geliefert. Um 15.30 Uhr bauten die Feuerwehren die Ölsperren schrittweise wieder ab.