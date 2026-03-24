Flughafen Genf macht 2025 weniger Gewinn

Keystone-SDA

Der Flughafen Genf hat 2025 beim Umsatz leicht zugelegt, wegen höherer Investitionen aber weniger verdient. Die Anzahl Passagiere stieg minimal.

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(Keystone-SDA) Der Umsatz nahm im vergangenen Jahr insgesamt um 1 Prozent auf 539 Millionen Franken zu, wie der Flughafenbetreiber am Dienstag mitteilte. Der Reingewinn fiel derweil um 4 Prozent auf 105,8 Millionen Franken. Der Flughafen führt dies vor allem auf steigende Investitionen zurück. Diese beliefen sich auf 110 Millionen Franken.

Trotz der Verzögerung beim Start des Projekts für den multimodalen Verkehrsknotenpunkt und die Anpassung des Terminals sei dies ein Anstieg gegenüber 2024. Wie in früheren Jahren liefert der Flughafen die Hälfte des Reingewinns an den Kanton Genf ab.

Bereits bekannt war die Passagierzahl. In Genf wuchs diese im letzten Jahr um 0,3 Prozent auf 17,9 Millionen. Sie lag damit fast wieder auf dem Vor-Pandemieniveau (-0,4 Prozent gegenüber 2019). Besonders stark legte die Frachtsparte zu. Die jährlich Frachttonnage belief sich im vergangenen Jahr auf 94’337 Tonnen, gegenüber 90’696 Tonnen im Jahr 2024.

Die wichtigsten Airlines blieben wie im Vorjahr Easyjet mit einem Anteil von 46 Prozent am Gesamtverkehr, gefolgt von Swiss mit einem Anteil von gut 12 Prozent. Die Top-5 der Destinationen nach Städten waren weiterhin London, Porto, Lissabon, Paris und Amsterdam. Das erste Ziel ausserhalb Europas ist Dubai auf Rang 15.