The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Mit der Schweiz verbunden
Podcast

Folgen des Klimawandels nehmen laut Bericht deutlich zu

Keystone-SDA

Hunderttausende Hitzetote, wirtschaftliche Einbussen und krasse Wetterextreme: Die gesundheitsgefährdenden Folgen des Klimawandels haben einem aktuellen Bericht zufolge im vergangenen Jahrzehnt deutlich zugenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gegenmassnahmen blieben hingegen deutlich dahinter zurück, warnt ein Team unter Federführung des University College London im Fachjournal «The Lancet».

Pro Jahr gab es laut dem Bericht zwischen 2016 und 2023 im Schnitt mehr als 540’000 hitzebedingte Todesfälle – 68 Prozent davon seien auf den Klimawandel zurückzuführen. In den zehn Jahren davor lag dieser Anteil demnach bei 55 Prozent.

Die Autoren des Berichts schätzen zudem, dass sich im vergangenen Jahr durch Hitzewellen die weltweite Wirtschaftsleistung um 0,91 Prozent verringert hat. Dies entspricht demnach 1,07 Billionen US-Dollar.

Daneben werden Dürren häufiger. Dem Bericht zufolge litt 2025 mehr als die Hälfte der weltweiten Landfläche mindestens einen Monat lang unter extremer Dürre – der zweithöchste Stand jemals.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Swissinfo bei Google bevorzugen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft