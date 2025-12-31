Früh gestartete Grippesaison auch am Luzerner Kantonsspital spürbar

Keystone-SDA

Die früh gestartete Grippesaison beschäftigt auch die Zentralschweiz. Die Zunahme an Fällen führt derzeit zu einer Mehrbelastung am Luzerner Kantonsspital.

(Keystone-SDA) Die Kapazitäten reichen jedoch aus, um dies zu bewältigen, wie das Luzerner Kantonsspital (Luks) am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Die Grippesaison begann in diesem Jahr zwar früher, deren Verlauf sei jedoch vergleichbar mit den vergangenen Saisons.

Aufgrund der aktuellen Situation gilt am Luks die Maskenpflicht nicht nur bei Erkältungssymptomen, sondern auch im klinischen Bereich. Daran halten müssen sich auch Besuchende, die mit Patientinnen und Patienten in Kontakt kommen. Dies diene dem Schutz von vulnerablen Personen, wie das Luks weiter schreibt.

Ein Spitalbesuch sei grundsätzlich bei Symptomen wie Atemnot, starken Brust- und Bauchschmerzen, Verwirrtheit oder anhaltendem Erbrechen angezeigt. Risikogruppen sollen laut dem Luks frühzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Die Grippe grassiert in der ganzen Schweiz. Die Zahl registrierter Influenza-Fälle verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr fast, wie das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch mitteilte.