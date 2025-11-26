Frau bei Verkehrsunfall in Nürensdorf ZH schwer verletzt

Keystone-SDA

In Nürensdorf ZH ist die Lenkerin eines elektrischen Dreirads bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 30-jährige Frau fuhr gegen 17.20 Uhr mit dem Dreirad auf der Eigentalstrasse von Birchwil her Richtung Nürensdorf, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Dabei sei es aus noch nicht geklärten Gründen zu einer Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto gekommen. Nach der medizinischen Erstversorgung musste die Schwerverletzte in ein Spital transportiert werden.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Wegen des Verkehrsunfalls musste die Eigentalstrasse bis kurz vor 21 Uhr für den Verkehr gesperrt werden, wie es weiter hiess. Der Verkehr wurde umgeleitet.