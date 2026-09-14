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Frau nach Trottinett-Unfall in Beatenberg in kritischem Zustand

Keystone-SDA

Eine Frau hat sich am Sonntagmittag in Beatenberg bei einem Selbstunfall mit einem Trottinett schwer verletzt. Ein Helikopter der Rega flog sie in kritischem Zustand in ein Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Verunfallte war gemäss Mitteilung der Polizei vom Montag von Beatenberg in Richtung Talstation unterwegs. Dabei verlor sie aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte.

Neben der Kantonspolizei und der Rega stand auch ein Ambulanzteam im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

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