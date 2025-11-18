The Swiss voice in the world since 1935
Fussballerin Alisha Lehmann berichtet über Einbruch

Keystone-SDA

Der Schweizer Fussball- und Social-Media-Star Alisha Lehmann ist anscheinend Opfer eines Einbruchs geworden. In einer Story bei Instagram zeigt die 26-Jährige in einem kurzen Clip ein verwüstetes Zimmer, ohne auf Details einzugehen. Dazu schrieb sie: "Wenn mal wieder Leute mein Haus ausrauben, könnt Ihr dann bitte hinterher aufräumen, denn ich habe OCD." Die Abkürzung steht für Obsessive Compulsive Disorder, also eine Zwangsstörung.

(Keystone-SDA) Die 62-malige Nationalspielerin spielt seit 2024 in Italien und ist in diesem Jahr von Juventus Turin zum FC Como Women gewechselt. Allein auf Instagram hat die Stürmerin 16,2 Millionen Follower.

