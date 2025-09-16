The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Gegenstand prallt in Malters in Frontscheibe eines fahrenden Autos

Keystone-SDA

Ein Lieferwagen hat am Montag zwischen Malters LU und Luzern einen Teil seiner Ladung verloren. Ein Gegenstand prallte dabei gegen die Frontscheibe eines Autos und verletzte dessen Lenkerin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, erlitt die Frau Verletzungen im Gesicht. Sie wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Der Lieferwagen war mit offener Ladefläche unterwegs. Von dieser fiel ein länglicher Gegenstand gegen das in der Gegenrichtung fahrende Auto. Was es für ein Gegenstand war, war am Dienstag gemäss Mitteilung noch nicht geklärt. Der Lenker des Lieferwagens fuhr trotz des Vorfalls weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
5 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
22 Likes
23 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft