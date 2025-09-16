Gegenstand prallt in Malters in Frontscheibe eines fahrenden Autos
Ein Lieferwagen hat am Montag zwischen Malters LU und Luzern einen Teil seiner Ladung verloren. Ein Gegenstand prallte dabei gegen die Frontscheibe eines Autos und verletzte dessen Lenkerin.
(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, erlitt die Frau Verletzungen im Gesicht. Sie wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht.
Der Lieferwagen war mit offener Ladefläche unterwegs. Von dieser fiel ein länglicher Gegenstand gegen das in der Gegenrichtung fahrende Auto. Was es für ein Gegenstand war, war am Dienstag gemäss Mitteilung noch nicht geklärt. Der Lenker des Lieferwagens fuhr trotz des Vorfalls weiter.