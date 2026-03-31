Gel-Nagellacke fallen bei Kontrolle des Basler Kantonslabors durch

Keystone-SDA

Das Kantonslabor Basel-Stadt hat 28 Gel-Nagellacke aus Schweizer Online-Shops untersucht und dabei gravierende Mängel festgestellt. Für 22 Produkte und somit 79 Prozent wurde ein Verkaufsverbot verhängt. Nur bei einem Produkt kam es zu keiner Beanstandung.

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(Keystone-SDA) Die Beanstandungen betrafen unter anderem unerlaubte Farbmittel, nicht deklarierte Inhaltsstoffe, Grenzwertüberschreitungen bei verschiedenen Inhaltsstoffen sowie Verunreinigungen mit Nitrosaminen. Dies teilte das Kantonslabor Basel-Stadt am Dienstag mit.

Bei den untersuchten Produkten handelte es sich um Acrylat- oder Methacrylat-basierte Gel-Nagellacke von 18 Marken, die über 14 Schweizer Online-Shops vertrieben werden und gemäss Mitteilung für den professionellen Gebrauch bestimmt sind. Dennoch würden sie auch von Privatpersonen verwendet.

Die Resultate seien ähnlich schlecht wie bei früheren Untersuchungen im Detailhandel und in Nagelstudios, heisst es weiter. Die sehr schlechte Rechtskonformität dieser Produktkategorie deute auf eine absolut unzureichende Qualitätssicherung bei den verwendeten Rohstoffen und auf mangelnde Kenntnisse der gesetzlichen Vorgaben seitens der Hersteller hin.