Glarner Polizei verzeigt mehrere Personen nach A3-Grosskontrolle

Keystone-SDA

Teilen

Die Kantonspolizei Glarus hat in der Nacht vom 25. auf den 26. September eine grossangelegte Verkehrskontrolle durchgeführt. Es kam zu mehreren Verzeigungen und Führerausweisentzügen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt passierten gemäss einer Mitteilung vom Dienstag rund 400 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Davon seien 85 Personenwagen und neun Lastwagen einer genaueren Kontrolle unterzogen worden.

Bei zwei Fahrzeuglenkenden wurde eine Alkoholkonzentration im Bereich von 0,25 bis 0,39 Milligramm pro Liter (mg/l) festgestellt. Bei einer weiteren Person lag der Wert bei 0.67 mg/l. Der Führerausweis wurde abgenommen. 0,67 mg/l Atemalkohol bedeutet ungefähr 1,34 Promille Blutalkohol, da immer ungefähr mit Faktor 2 gerechnet wird. Bei einer vierten Person wurde aufgrund einer akuten Fahrunfähigkeit ebenfalls der Führerausweis abgenommen.

Im Rahmen der genaueren Kontrollen wurden gemäss Polizeiangaben zudem verschiedene weitere Widerhandlungen festgestellt. Es erfolgten gemäss Mitteilung fünf Verzeigungen wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz. Weiter wurden eine Widerhandlung gegen die Arbeits- und Ruhezeitvorschriften und eine Widerhandlung im Zusammenhang mit dem Fahrtenschreiber festgestellt.

Alle rund 400 Fahrzeuge wurden vorgängig einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. Dabei waren 31 Fahrzeuge zu schnell unterwegs und wurden entsprechend gebüsst.