Grüne übernehmen das Präsidium des Solothurner Kantonsrats

Keystone-SDA

Myriam Frey Schär (Grüne) wird im Jahr 2026 als Präsidentin des Solothurner Kantonsrats amten. Die 53-Jährige aus Olten, die seit 2019 im Parlament politisiert, ist am Mittwoch mit 94 von 98 Stimmen gewählt worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Myriam Frey Schär tritt die Nachfolge von Roberto Conti (SVP) an, der das Parlament im laufenden Jahr leitet. Ihr zur Seite werden als erster Vizepräsident Simon Bürki (SP) und als zweiter Vizepräsident Edgar Kupper (Mitte) stehen. Die beiden erhielten je 78 Stimmen.

