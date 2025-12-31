Grippe auch in Bern auf dem Vormarsch

Keystone-SDA

Das Berner Inselspital hat eine starke Zunahme an Grippefällen verzeichnet. Die aktuelle Grippewelle entspricht dem typischen saisonalen Verlauf, hat aber einen Vorsprung von zwei Wochen im Vergleich zu den beiden vergangenen Saisons, wie das Spital am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Neben der Influenza zirkulieren aktuell verschiedene Erkältungsviren wie RSV, Sars-CoV-2, Human Metapneumovirus, Parainfluenzavirus und Erkältungscoronaviren, wie das Inselspital auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb.

Dies sorge für ein hohes Patientenaufkommen auf den Notfallstationen der Insel. Die Bettenbelegung sei wie üblich in der Grippesaison sehr hoch. Das Spital habe aber keine Kapazitätsengpässe. Die Grippe- und Lungenentzündungsfälle seien vergleichbar mit anderen Grippesaisons.

Die Spitalgruppe führte bereits am 16. Dezember eine Maskentragpflicht bei Patientenkontakt ein, wie sie weiter schrieb. Alle Personen mit Erkältungs- oder Grippesymptomen müssen zudem im ganzen Spitalgebäude eine Maske tragen.

Die Grippewelle hat in diesem Jahr nicht nur in Bern, sondern schweizweit früher begonnen: Die Zahl registrierter Influenza-Fälle verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr fast, wie das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch mitteilte.