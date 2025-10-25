Grosser Sachschaden durch Fahrzeugbrand in Frauenfeld TG

Keystone-SDA

Bei einem Fahrzeugbrand in Frauenfeld TG ist am Freitagnachmittag ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. Das Feuer brach in einem am Bahnhof parkierten Auto aus, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Durch das Feuer wurden auch umstehende Fahrzeuge teils schwer beschädigt, verletzt wurde aber niemand, wie die Polizei schreibt. Der Notruf sei gegen 14.30 Uhr eingegangen und die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Gemäss bisherigen Erkenntnissen steht ein technischer Defekt als Ursache im Vordergrund.