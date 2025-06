Hünenberg ZG will Ansässige bei Gemeindewohnungen bevorzugen

Keystone-SDA

Wer eine Wohnung der Gemeinde Hünenberg ZG mieten will, soll eine gewisse Anzahl Jahre in der Gemeinde und im Kanton gelebt haben. Die Gemeindeversammlung hat am Montagabend eine Motion der Jungen Mitte gutgeheissen.

(Keystone-SDA) Der Gemeinderat hatte das Vormietrecht unterstützt, wie er am Dienstag mitteilte. Auch eine zweite Motion der Jungen Mitte, welche mehr Gemeindewohnungen forderte, wurde von der Gemeindeversammlung unterstützt.

Der Gemeinderat hatte in seiner Botschaft an die Gemeindeversammlung festgehalten, dass der Leerwohnungsbestand in Hünenberg wohl zu den tiefsten der Schweiz gehöre. Er sei deswegen bereit, die Wohnsitzdauer als ein Kriterium bei der Vermietung von kommunalen Wohnungen anzuwenden.

Die Anzahl solcher Wohnungen soll in den nächsten Jahren erhöht werden. Dies setze allerdings voraus, dass die Stimmberechtigten am 28. September die Ortsplanungsrevision gutheissen.