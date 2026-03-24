Haaland kauft teuerstes Buch Norwegens – und verschenkt es

Keystone-SDA

Norwegens Stürmerstar Erling Haaland (25) hat das teuerste Buch in der Geschichte seines Landes gekauft. Für 1,3 Millionen norwegische Kronen (knapp 106 000 Franken) erwarb er mit seinem Vater laut der Nachrichtenagentur NTB eine Ausgabe von Snorri Sturlusons Königssagen aus dem Jahr 1594.

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(Keystone-SDA) Behalten will er es aber nicht. «Ich war nie ein grosser Leser», sagte er laut einer Mitteilung seiner Heimatkommune Time. Dieser hat er das Buch nämlich jetzt dauerhaft überlassen, genauer gesagt der Bibliothek in der Stadt Bryne, in der Haaland aufgewachsen ist.

Eine Bedingung hat der Fussballstar von Manchester City aber gestellt. «Ich möchte, dass das Buch immer offen ausliegt, damit man über die lesen kann, die aus meiner Heimat, aus Bryne und Jæren, stammen», zitiert die Kommune Haaland. Es falle nämlich leichter, Lust aufs Lesen zu bekommen, wenn man sich in den beschriebenen Personen wiedererkenne. «Ich lebe meinen Traum, aber der ist leider nur wenigen vorbehalten. Ich habe gesehen, wie Bücher vielen Menschen ermöglichen, zu träumen und ihre Träume zu verwirklichen.»

Mit dem Buch soll im kommenden Schuljahr ein Lesewettbewerb an Schulen in der Kommune verbunden sein. Der Preis: ein Besuch des Osloer Fussballstadions Ullevaal zu einem Spiel mit Haaland und der norwegischen Nationalmannschaft.